قرض مجمع من 14 بنكا محليا لفائدة الدولة بقيمة 465 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تمت دعوة البنوك المحلية إلى المشاركة في تعبئة قرض مجمع بالعملة، في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021.

وقد أفرزت هذه العملية عن مساهمة 14 مؤسسة بنكية في هذا القرض بمبلغ جملي يــعادل 465 م دولار أمريكي وذلك حسب الشروط التالية:

المبلغ: – 150 م دولار

- 260 م أورو

المدة: 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال)

️نسبة الفائدة:

بالنسبة للمبالغ بالأورو:

• 2% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي.

• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.

بالنسبة للمبالغ بالدولار:

• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي.

• 3.5% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.

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