قرطاج: ايقاف شخص من أجل تدليس بطاقات بنكية وإقامات أجنبية وحجز 126 ألف دينار

أعلنت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ لها اليوم السبت 29 افريل 2023، أن الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بحدائق قرطاج اوقفت اليوم شخصا بمنطقة عين زغوان الشمالية وحجزت لديه أجهزة إلكترونية تُستعمل في افتعال بطاقات بنكية وإقامات أجنبية الى جانب مبلغ 126 ألف دينار.

وأفادت ادارة الأمن الوطني أن عملية الايقاف تمت اثر توفّر معلومات لدى الوحدات المذكورة مفادها تعمّد نفر بالجهة تدليس وافتعال بطاقات (سحب بنكية وإقامات أجنبية) باستعمال آلات في الغرض واندماجه في مجال الجرائم المالية باستخدام بطاقات تحويل الأموال عبر منصات الإتصال المشفرة والعملات الرقميّة لإخفاء الأموال غير المشروعة.

واضافت انه تم بالتنسيق مع النيابة العمومية مداهمة منزله وحجز 126 ألف دينار وآلة لعد النقود واخرى لطباعة بطاقات بنكية وبطاقات بنكية غير مستعملة (vierge) ولوحات رقمية وحواسيب محمولة وآلة تصوير رقمية وهواتف جوالة وآلة سكانار وساعات يدوية وذكية وأجهزة أنترنات ومفاتيح سيارات مختلفة الأنواع وبطاقات أجنبية مزوّرة تحمل صورة المعني بهويات مختلفة و5 بطاقات أجنبية مدلّسة تحمل صور وهويات مختلفة وبطاقات بنكية أجنبية وبطاقات بنكية تونسية وبطاقات تعريف وطنية وحقيبتين تحتويان على مجموعة من الوثائق الشخصية (يشتبه في انها مفتعلة) ومسحوق أبيض اللون (يشتبه في انه مادة مخدرة) وميزانين إلكترونيين .

واكدت الادارة انه تم باستشارة ممثل النيابة العمومية الإحتفاظ بالموقوف من أجل « شبهة غسل أموال ومسك واستعمال مدلس » مشيرة الى ان الأبحاث متواصلة.

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