قرقاح: الوضع الوبائي خطير وإذا استوجب الأمر غلق ولاية أو مدينة فلن نتردد

أكد المدير العام للصحة بوزارة الصحة الطاهر قرقاح في تصريح لإذاعة شمس أف أم صباح اليوم الإثنين 17 أوت 2020، أن الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد خطير وجدّي.

وقال قرقاح إنه إذا استوجب الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد غلق ولاية أو مدينة أو قرية فإنه لن يقع التردد في اتخاذ القرار بهدف السيطرة على الكوفيد-19 والقضاء على العدوى الأفقية.

وحذر المتحدث من تراخي المواطنين وعدم تطبيق البروتوكولات الصحية ما من شأنه أن يزيد من خطورة الوضع.

وأشار قرقاح إلى أن تونس لم تدخل في مفاوضات مع الجانب الروسي بخصوص اللقاح الجديد إلى حين استكمال الأبحاث بخصوصه خاصة وأنه يخضع حاليا إلى مرحلة جديدة من التجارب.

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