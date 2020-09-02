قرقاح يدعو لتأطير الفئات الأكثر عرضة لشراسة كورونا

انعقدت اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020، ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم آخر مستجدّات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19، وأهمّ التوصيات والإجراءات الجديدة لتطويق انتشار فيروس كورونا في تونس وذلك بحضور كلّ من الدكتور الطاهر قرقاح المدير العام للصحّة والدكتورة نصاف بن عليّة المديرة العامّة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة والدّكتور الهاشمي الوزير المدير العام لمعهد باستور.

وقد أكّد المدير العام للصحّة على أهميّة الحفاظ على الفئات الأكثر عرضة لشراسة الفيروس من كبار السنّ (أكثر من 65 سنة)، والمصابين بأمراض مزمنة وخاصّة المصابين بأمراض الجهاز التنفّسي، مشدّدا على أهميّة تأطير هذه الفئات وحثّها على تلقّي أدويتها بانتظام وضرورة الاستفادة من التلقيح ضدّ النزلة الموسميّة لحمايتهم من كلّ المضاعفات الصحيّة.

ومن جهتها أكّدت الدكتورة نصاف بن عليّة على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائيّة العامّة خاصّة في المصانع والتجمعات العائليّة التي تمثل أرضيّة ملائمة لمزيد انتشار العدوى الأفقيّة في حالة الإخلال بتطبيق إجراءات البروتوكولات الصحّية، كما دعت من جهة أخرى إلى حثّ المواطنين وتوعيتهم للعمل بالاجراءات الوقائيّة الخاصّة من حمل للكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي لمجابهة جائحة كوفيد-19.

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