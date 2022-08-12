قريبا: إطلاق منصة رقمية لمتابعة العرائض الخاصة بالتونسيين بالخارج

يعمل ديوان التونسيين بالخارج على إعداد وصياغة منصة رقمية لمتابعة العرائض الخاصة بالتونسيين بالخارج، وذلك حرصا على تسهيل قبول العرائض ومتابعة مختلف مراحل معالجتها ورقمنة الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إسداء الخدمات الموجهة إلى التونسيين بالخارج وعائلاتهم وذويهم بأرض الوطن.

وفي الأثناء، يمكن للمتعاملين مع مصالح الديوان إيداع ملفاتهم وعرائضهم بمصالحه المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للديوان بكامل ولايات الجمهورية ولدى الملحقين الاجتماعيين بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج.

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