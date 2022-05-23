قريبا: إمضاء اتفاق الزيادة في أجور قطاعي الصحافة المكتوبة والالكترونية

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ، بعد ظهر اليوم الإثنين 23 ماي 2022 بمقر الوزارة، كل من المدير التنفيذي للجامعة التونسية لمديري الصحف محمد العروسي بن صالح وممثل الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الهادي الطرشوني.

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض النّقاط التمهيدية لإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في قطاعي الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية قريبا.

كلمات البحث :اجور;الصحافة المكتوبة;زيادة