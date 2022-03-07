قريبا: الانطلاق في ترميم التشققات العميقة بجامع عقبة بن نافع وفسقية الأغالبة

عاينت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بحضور والي القيروان محمد بورقيبة اليوم الاثنين، الوضعية الحالية لكلّ من فسقية الأغالبة وجامع عقبة بن نافع واطلعت على أبرز الإشكاليات التقنية واللوجستية العالقة وتابعت اهم التدخلات العاجلة لترميم المعلمين وإعادة تهيئتهما.

ورافق وزيرة الشؤون الثقافية خلال هذه الزيارة ثلة من الاطارات المحلية والجهوية بولاية القيروان وعدد من الفاعلين في المشهد الثقافي وممثلين عن مكونات المجتمع المدني إضافة إلى عدد من اطارات الوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن زيارتها إلى ولاية القيروان تندرج أساسا ضمن جدول عمل تنفيذي وضعته وزارة الشؤون الثقافية للمحافظة على التراث الإنساني والتعريف به وتثمين محتوياته وتوظيفه لبناء ثروة حقيقية وخلق مواطن شغل وإدراجه ضمن العجلة التنموية الوطنية.

ودعت وزيرة الشؤون الثقافية إلى ضرورة تكاتف كل المجهودات الوطنية من إدارات مركزية وهياكل عمومية محلية وجهوية ومكونات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وأهالي ولاية القيروان لإنقاذ الموروث الحضاري بالجهة التي تحتوي على مجموعة فريدة من المعالم الأثرية والمواقع التراثية وتعتبر مركز ثقل ثقافي متميز يشع على كل المناطق المجاورة له.

كما أكدت الوزيرة أن الصندوق السعودي للتنمية قد أعلن عن موافقته لصرف جزء من الهبة المخصصة لاعادة تهيئة جامع عقبة ابن نافع ومحيطه الخارجي وجامع الزيتونة المعمور بالمدينة العتيقة للانطلاق فورا في الاشغال الاستعجالية لترميم التشققات العميقة التي يشهدها الجامع الكبير بالقيروان وفسقية الأغالبة، وذلك بعد تفاوض وزارة الشؤون الثقافية مع المدير التنفيذي للصندوق السيد سلطان بن عبد الرحمان المرشد والوفد المرافق له خلال جلسة عمل انعقدت بالوزارة في 9 فيفري 2022.

واوضحت وزيرة الشؤون الثقافية أن الوزارة تمتلك الإرادة الحقيقية للنهوض بقطاع التراث وتطويره وفقا للإمكانيات المتاحة والعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين حماية هذا الموروث التاريخي والحضاري وتنميته من جهة اخرى بالاعتماد على التقنيات الحديثة وإدراجه ضمن الصناعات الثقافية الإبداعية.

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