قريبا: تصنيع وحدة بحرية عائمة جديدة بطول 50 مترا

أعلن وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، لدى إشرافه اليوم الجمعة على المعرض الوثائقي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني بقاعة الأخبار بالعاصمة، أنه سيتم قريبا تصنيع وحدة بحرية عائمة جديدة بطول 50 مترا وهي المواصفات التي يحبّذها جيش البحر.

وأفاد الوزير بأن الجيش التونسي وبالشراكة مع شركة خاصة بصفاقس، توفّق إلى حد الآن، في تصنيع 4 وحدات بحرية عائمة من حجم 27 مترا دخلت حيّز الاستغلال.

وكشف البرتاجي بأنه سيقع قريبا تدشين الوحدة البحرية الخامسة، معتبرا أن مسالة التصنيع الذاتي للمعدات العسكرية، حقّق تقدما هاما وذلك من خلال النجاح في التصنيع البحري بصناعة القطع البحرية.

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