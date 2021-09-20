قريبا: تونس تعتمد جرعة ثالثة للملقحين بنوعية غير معترف بها في بعض البلدان

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، أنّ تونس ستشرع قريبا في اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا بنوعية غير معترف بها في البلد الذي سيسافرون إليه.

وأوضح المسعدي بأن الانطلاق في تقديم الجرعة الثالثة للملقحين بنوعيات غير معترف بها في بلدان أخرى سيكون فور انتهاء الترتيبات اللوجستية بمنظومة « ايفاكس » للتلقيح ضد كورونا، لافتا إلى أنه سيتم إحداث خانة بعنوان « مسافر » في منصة « ايفاكس » للتسجيل قصد تلقي الجرعة الثالثة الخاصة بهذه الفئة.

وبين المسعدي بأن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا نظرت في اجتماعها الأخير يوم الجمعة الفارط، في ملف المطالب الخاصة بتسهيل اجراءات السفر للعمل أو الدراسة ببعض البلدان التي تشترط التلقيح الكامل ضد كورونا بأنواع لقاح دون غيرها للدخول الى أراضيها، مفيدا ان اللجنة ارتأت تطعيم هذه الفئة من الملقحين بجرعة ثالثة من النوعية المعتمدة بالبلدان التي سيسافرون اليها.

وأفاد أن استعمال نوعين مختلفين من اللقاح المضاد لكوفيد 19، محبذ من الناحية العلمية ولا يشكل خطرا على صحة الإنسان، ملاحظا أن جرعة ثالثة من اللقاح قادرة على تعزيز مناعة جسم الإنسان وحمايته من الفيروس ومتحوراته الجديدة والخطيرة.

وأكد المتحدث بأن تونس تتجه أيضا إلى اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا بالنسبة للفئات المصابة بأمراض مزمنة، دون ان يحدد موعد ذلك.

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