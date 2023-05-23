قريبًا: تعديل أسعار الحليب عند الإنتاج

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي خلال زيارة أداها إلى المهدية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة « ستبني على مطالب الفلاح للنهوض بالقطاع ».

وأوضح الوزير بأن « تعديلا مرتقبا في سعر الحليب عند الإنتاج سيجري تفعيله في الفترة القريبة القادمة ».

وبين الوزير أن منطلق هذا التعديل هو « الإحساس بمعاناة المربي والضغوطات التي يكابدها من أجل الحفاظ على القطيع ونشاط تربية الماشية ».

وشدد بلعاتي لدى حواره مع عدد من الفلاحين، على أن السلطة تجتهد من أجل توريد الأعلاف بالعملة الصعبة لتغطية السوق المحلية.

وأرجع بلعاتي، عدم توفر الأعلاف بالكميات والأسعار المناسبة إلى تراجع محاصيل العلف بالجهات التونسية المنتجة.

وعرج الوزير على أهمية تكثيف عمليات الإرشاد لفائدة المواطن والفلاح بغاية الضغط على استهلاك المياه وترشيد استعمالها.

وأضاف الوزير بأن « مستوى المياه بمختلف السدود لا زالت على حالها رغم الأمطار المسجلة في الفترة الماضية والتي ناهزت 40 مليون متر مكعّب ».

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