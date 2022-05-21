قريبًا: توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وهيئة الانتخابات لتنظيم عملية الانتخاب بالخارج

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم 20 ماي 2022، وفدا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار إحكام التنسيق بين الوزارة والهيئة من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء الشعبي.

وقدم فاروق بوعسكر مقترحات الهيئة بخصوص الترتيبات الفنية واللوجستية المتعلقة بالاستفتاء، مؤكدا على أهمية التعاون مع الوزارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

من جهته، أكد الوزير استعداد الوزارة التام لتوفير كل الامكانيات المادية واللوجستية المتاحة لتأمين أوفر ظروف النجاح لهذا الاستحقاق الوطني الهام وضمان مشاركة جاليتنا بالخارج فيه.

وفي هذا السياق، سيتم التوقيع في المنظور القريب على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية بالخارج.

كلمات البحث :العملية الانتخابية;مذكرة تفاهم;هيئة الانتخابات