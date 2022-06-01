قزارة: توجيه الاتهام رسميا للغنوشي من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة

أعلنت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، في ندوة صحفية اليوم الاربعاء 1 جوان 2022، أنه تم رسميا توجيه الاتهام لراشد الغنوشي من اجل جرائم تتعلق بالاعتداء على امن الدولة.

وأعلنت المتحدثة أنه وبعد 3 سنوات ونصف تمكنت الهيئة من ضمان حق التقاضي والمتمثل في توجيه الاتهام رسميا لراشد الغنوشي و 17 شخص اخر من اجل جرائم تتعلق بالاعتداء على امن الدولة.

وأضافت قزارة أن راشد الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسي طيلة سنوات.

وأشارت قزارة، الى انه تمت احالة ملف القضية بشكل رسمي، ليرتفع عدد المتهمين الى 34 في قضية ما يعرف بـ »الجهاز السري » لحركة النهضة مع قرارات تحجير السفر على جميع المتهمين.

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