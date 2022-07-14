قضية أنستالنغو: توجيه التهم لـ33 شخصا والعقوبات تصل إلى الإعدام

أعلن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الخميس، أن العدد الجملي للمتهمين في قضية أنستالنغو ارتفع لـ33 متهما 12 شخصا صادرة في حقهم بطاقات إيداع بالسجن بينهم 9 في حالة إيقاف و3 في حالة فرار.

وأبرز المتحدث بأن التهم تتعلق بإرتكاب جرائم غسيل اموال في إطار استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والإجتماعي والإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي وارتكاب امر فاحش ضد رئيس الجمهورية والإعتداء على امن الدولة الخارجي من خلال محاولة المس من التراب التونسي.

وأوضح رشدي بن رمضان أن « عقوبات التهم تصل للإعدام »، مبينا أن « النيابة العمومية مبدئيا وجهت التهم نفسها لكل المتورطين ».

يشار إلى أن شركة « انستالينغو»، كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، ومختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

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