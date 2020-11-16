قضية استعجالية لإلغاء قرار مواصلة غلق المساجد

أعلن المجلس النقابي للأئمة وإطارات المساجد في بيان له، أنه سيرفع قضية استعجالية لدى المحكمة المختصة لإلغاء قرار مواصلة غلق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة والجماعة .

وأكد المجلس بأنه سيحتفظ بحقه في التعبير السلمي عن موقفه من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية في كامل ولايات الجمهورية كما سيواصل أداء الشعائر الدينية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية ومع احترام البروتوكول الصحي.

واعتبر المجلس النقابي أن المبرر الوحيد لغلق كل المساجد وتعطيل شعيرة صلاة الجمعة والجماعة هي العدوى المحققة لكل الفئات العمرية كما يحصل في الطاعون مما يستوجب تعطيل كامل المرافق حفاظا على الأرواح البشرية، مشددا على أن استثناء بعض القطاعات بتعلة الحاجة المعيشة او الدراسية فضلا عن إيجاد حلول لبعض مسندي الخدمات كالمقاهي والمطاعم والحانات والملاهي استهتار بمقصد حفظ الدين.

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