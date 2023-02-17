قضية التآمر على أمن الدولة: تمديد الاحتفاظ بالموقوفين على ذمّة الأبحاث

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالتمديد في الاحتفاظ لفترة ثانية مدّتها 5 أيّام إضافية بالموقوفين على ذمّة الأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وجدير بالتذكير بأنّ من بين الموقوفين المحتفظ بهم الناشط السياسي خيام التركي والمحامي والناشط السياسي الأزهر العكرمي والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال اللطيّف وغيرهم.

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