قضية التسفير: الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح

أعلن المحامي سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من التحقيق مع رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يُعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر، وقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إبقاءه بحالة سراح.

من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع، مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الجلسة التي انطلقت منذ الساعة 11 صباحا وتواصلت الى العاشرة مساء، تراوحت بين استنطاق الغنوشي، وتلقي المرافعات من أعضاء هيئة الدفاع التي ضمت حوالي 20 محاميا.

وأفاد بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب سيواصل خلال الأيام القادمة استنطاق بقية الأطراف المشمولين بالبحث في هذا الملف.

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