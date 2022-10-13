قضية التسفير: دائرة الاتّهام تُقرر الإبقاء على 39 متّهما بحالة سراح

اخر تحديث : 13/10/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

العريض والغنوشي

أعلن المحامي سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم رفض استئناف النّيابة العموميّة في ما يُعرَف بـ « قضيّة التّسفير إلى بؤر التوتر بالخارج » والإبقاء على 39 متّهما بحالة سراح ومن بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض.

وأبرز الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم الخميس، رفض مطالب الإفراج عن متهمين إثنين في حالة إيقاف فيما يعرف بقضية « التسفير، مبرزا بأن مطلبي الإفراج عن المتهمين الإثنين، رُفض أحدهما شكلا والآخر أصلا.


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