قضية المطار: أحكام بالسجن بين 3 و6 أشهر وعدم سماع الدعوى

أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أحكاما في ما يعرف بقضية المطار، تقضي بسجن سيف الدين مخلوف 5 أشهر، ونضال سعودي 5 اشهر، ومهدي زقروبة 6 اشهر، ومحمد العفاس 3 اشهر، وماهر زيد 3 أشهر، ولطفي الماجري (مسافر قام بتصوير الأحداث)، 3 أشهر، الى جانب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.

واكّد عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين في هذه القضية سمير ديلو في تدوينة على صفحته نشرها اليوم، أنه تم الحكم بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وماهر زيد ومحمد العفاس ولطفي الماجري من اجل تهمة « هضم جانب موظف عمومي ».

كما تم الحكم بسجن نضال سعودي زيادة على ذلك مدة شهرين من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي، وسجن مهدي زقروبة مدة 3 أشهر من اجل الاعتداء بالعنف على موظف عمومي.

وصدرت هذه الاحكام ابتدائيا حضوريا في حق سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس، وغيابيا في حق ماهر زيد ولطفي الماجري.

كما ذكر ديلو ان القضاء العدلي المتعهد بنفس القضية كان اصدر احكاما تقضي بحفظ التهمة في حق ثلاثة من المتهمين في هذه القضية وهم نضال السعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي.

وكان ديلو قد أعلن أمس، أنّ الدّائرة الإبتدائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، قرّرت حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم، دون سماع المتّهمين ومرافعات المحامين.

وتعود « قضية المطار » المتّهم فيها النواب السّابقون، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 إذ قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، يتقدّمهم مخلوف، بإحداث الهرج والاشتباك مع موظفين عاملين بمطار تونس قرطاج، وذلك احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (S17).

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