قضية المطار: سنة وشهران سجنا لمخلوف وأحكام بالسجن ضد زقروبة و سعودي والعفاس

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في ما يُعرف إعلاميّا بـ « قضيّة المطار » في جلسة اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 بالأحكام التّالية :

- سيف الدّين مخلوف : سنة و شهران مع النفاذ العاجل.

- مهدي زقروبة : 11 شهرا مع النفاذ العاجل و 5 سنوات حرمان من ممارسة مهنة المحاماة .

- نضال سعودي : 7 أشهر .

- ماهر زيد : 5 اشهر مع النفاذ العاجل.

- محمد العفاس : 5 اشهر.

- عبد اللطيف العلوي : عدم سماع الدعوى.

وأكد محامي المتهمين سمير ديلو في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه قد سبق للقضاء العدلي أن تعهّد بهذه القضيّة وأصدر فيها حكما نهائيّا بتاريخ 05/25/ 2022 تحت عدد 366/22 .

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