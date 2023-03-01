قضية « انستالينغو »: بطاقة إيداع بالسجن ضد سيد الفرجاني

أعلنت المحامية إيناس حراث، في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة2، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة، سيد الفرجاني في إطار التحقيقات الجارية في قضية « انستالينغو ».

يُشار إلى أن شركة «انستالينغو» وهي شركة كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى ومختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

من جهته، أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بالمحكمة رشدي بن رمضان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن سيد الفرجاني مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بعد الاحتفاظ به على ذمة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني على خلفية ادراج اسمه في ملف قضية « انستالينغو » الذي شمل عند بداية البحث أكثر من 28 طرف من بينهم امنيون واعلاميون ورجال اعمال.

كلمات البحث :إيداع;الفرجاني;انستالينغو