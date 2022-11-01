قضية جمعية نماء: الإبقاء على الجبالي في حالة سراح

استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي، في ما يعرف بملف « جمعية نماء تونس » الخيرية لمدة ست ساعات، وقرر الابقاء عليه في حالة سراح.

واعتبر عضو هيئة الدفاع عنه مختار الجماعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التحقيق مع منوبه « لم يحمل جديدا » بعد مواجهته بما تضمنه ملف القضية، مرجحا عدم اتخاذ قاضي التحقيق أي تدابير احترازية جديدة نظرا لخلو الملف من أي إثباتات، وفق تعبيره.

وأوضح أن موكله مثل اليوم للاستماع إليه في ملف قضية « جمعية نماء تونس » الخيرية على معنى قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن تم تأجيل ذلك في مناسبتين، إحداهما بسبب خضوع موكله لعملية جراحية والثانية بطلب من الدفاع.

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