قضية جمعية نماء: تأجيل استنطاق حمادي الجبالي إلى 22 سبتمبر المقبل

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الاربعاء 20 جويلية 2022، تأجيل استنطاق حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق، في قضية ما يعرف بملف جمعية « نماء تونس » إلى يوم 22 سبتمبر 2022.

وأضاف عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه كان من المقرر استنطاق الجبالي اليوم الاربعاء، موضحا انه حضر نيابة عن الجبالي امام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الارهاب لتقديم شهادة طبية وطلب تأخير الاستنطاق وتعيين موعد جديد لذلك.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم 14 جويلية الابقاء على جميع المتهمين في هذه القضية وعددهم 7 ومن بينهم حمادي الجبالي، في حالة سراح بعد ان تم ايقافه يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر امنية بسوسة ثم اطلاق سراحه في 27 جوان.

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