قضية سفينة أكسيلو : اطلاق سراح طباخ و بحار متمرن

أعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها محمد الكراي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء الأربعاء، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة قررت تأخير قضية الباخرة « اكسيلو » التي نظرت فيها امس لجلسة يوم 27 جويلية 2022 للاذن للمكلف العام بنزاعات الدولة بالقيام بالحق الشخصي.

و أضاف وكيل الجمهورية أنه تم تكليف 3 خبراء بإجراء معاينات على السفينة موضوع القضية كما قررت الدائرة كذلك إطلاق سراح طباخ هذه السفينة وبحارا متمرنا.

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