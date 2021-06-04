قضية ضدّ هشام المشيشي ووزير التجارة بعد إقرار الزيادة في سعر السكر

أعلن بدر الدين ڨمودي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب و عضو مجلس النواب و رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه قرر القيام بقضية في إبطال قرار الزيادة بـ 250 مليم في سعر الكلغ عند البيع أمام المحكمة الإدارية لخرقه نص قانون واضح ولتجاوزه سقف التفويض الممنوح.

وذكّر القمودي بأن مجلس نواب الشعب كان قد منح الحكومة تفويضا للحكومة بموجب القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتحديدا ضمن الفصل 23 لإحداث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر، معتبرا أن الحكومة راوغت الجميع لاسترضاء صندوق النقد الدولي لتقر معلوما مضاعفا بأكثر من مرتين ونصف أكثر مما خولها إياه نص القانون .

وبين القمودي بأنه بإقرار هذه الزيادة تكون حكومة المشيشي قد رفعت الدعم كليا أو تكاد عن مادة استهلاكية حيوية بالنسبة للعائلة التونسية بعد إقرار زيادات في تعريفة الماء الصالح للشراب والنقل العمومي .

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