قضية وفاة الخشناوي: عدم سماع الدعوى في حق سائق الجرافة

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية وفاة عبد الرزاق الخشناوي خلال عملية هدم الكشك بمعتمدية سبيطلة في شهر أكتوبر لعام 2020 .

وقد صدر قرار بعدم سماع الدعوى في حق سائق الجرافة و6 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ ورفض الدعوى المدنية في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة و3 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ في حق رئيس بلدية سبيطلة.

ومن المنتظر أن يُغادر سائق الجرافة ورئيس مركز الشرطة البلدية اليوم السجن، فيما استأنفت النيابة العمومية الأحكام.

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