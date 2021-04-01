قضية «وفاة الرضع» : توجيه تهمة القتل عن غير قصد إلى 3 مسؤولين

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، ان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس المتعهد بملفات الرضع الذين توفوا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة بتاريخ 6 و7 مارس 2019 أنهى أعمال البحث والتحقيق ووجه تهمة القتل عن غير قصد بسبب عدم أخذ الاحتياط والاهمال وعدم التنبه وعدم مراعاة القوانين طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية الى كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز.

وبين الدالي بأنه تقرر إحالة المتهمين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ذلك، ملاحظا ان واقعة وفاة الرضع ترتبت عنها 16 قضية بعد إفراد كل هالك بملف مستقل.

يذكر ان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد وفاة 14 من الرضع المقيمين به، خلال الفترة من 6 الى 15 مارس 2019 بسبب وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.

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