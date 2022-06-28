قضيّة الشهيدين بلعيد والبراهمي: «توجيه التّهم رسميّا لـ33 شخصا بينهم الغنّوشي»

أكّدت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدّفاع في قضيّة الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ أمس توجيه الاتهام في هذه القضيّة، بشكل رسمي، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النّهضة، راشد الغنّوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وقالت قزارة « إنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجّه 17 تهمة إلى المتّهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال ».

يُذكر أنّ هيئة الدّفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كانت أكدت خلال ندوة صحفية يوم 1 جوان 2022، أنه تم تحجير السفر على 34 متهما في قضية « الجهاز السري » لحركة النّهضة، من بينهم راشد الغنوشي، بعد أن تم التعهد بالملف في فيفري 2022.

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