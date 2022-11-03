قضيّة عمر العبيدي : الحكم بسجن 12 أمنيا لمدة عامين

أًصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الخميس، حكما يقضي بالسجن لمدة عامين ضد 12 امنيا في قضية مشجع النادي الافريقي المرحوم عمر العبيدي بتهمة القتل غير العمد.

كما تقرر الحكم بعدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين.

وللتذكير فقد توفي الشاب عمر العبيدي غرقا بأحد الأودية القريبة من الملعب الأولمبي برادس بعد مطاردة أمنية في مارس 2018 إثر مباراة للنادي الإفريقي دون أن يتم إنقاذه من قبل قوات الأمن .

كلمات البحث :أمني;سجن;عمر العبيدي;قضية