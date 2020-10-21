قضيّة قبلاط: الحكم بالسّجن 10 سنوات على الفتاة بتهمة قتل الأصول

أعلن النّاطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّه تمّ الحكم بالسّجن 10 سنوات على « فتاة قبلاط » من أجل قتل الأصول (والدتها وجدتها).

وكشف المتحدّث بأنّ الفتاة التّي تبلغ من العمر 17 سنة، ستقضي الفترة الأولى من العقوبة في الإصلاحية لتحول بعد ذلك إلى سجن النساء.

وكانت قضيّة « فتاة قبلاط » قد اتخذت نهاية ديسمبر المنقضي، منعرجا جديدا قلب مجريات القضيّة، إذ تحوّلت الطفلة التي كان يعتقد أنها ضحيّة اغتصاب وعنف شديد بحسب تصريحاتها الأولية إلى متهمة بقتل والدتها وجدتها عقب اعترافاتها.

وتعود ملابسات جريمة قبلاط إلى الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الموافق لـ 24 و25 أوت 2018، حيث تم الاعتداء على امرأة مسنة وابنتها ما أدى إلى وفاتهما متأثرتان بإصاباتهما جراء العنف الشديد.

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