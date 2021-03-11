قطاع النقل في إضراب برّا وبحرا وجوّا يوم 8 أفريل القادم

قررت الهيئة الإداريّة لقطاع النّقل يوم أمس الأربعاء، الإضراب برّا وبحرا وجوّا يوم 8 أفريل 2021 من أجل إصلاح المؤسّسات ومن أجل مستحقّات أعوانها.

وبين الكاتب العام المُساعد بالجامعة محمد التركي بأن الحكومة لم تقم بصرف مبلغ الـ30 مليون دينار لفائدة الخطوط التونسية الذي تم الاتفاق عليه سابقًا في جلسة مع الحكومة لشراء قطع غيار للطائرات وخلاص مُزودي الشركة.

كما أشار المتحدث إلى أن الإضراب يأتي بهدف الحفاظ على دبمومة المؤسسات العمومية وعدم خوصصتها.

كلمات البحث :إضراب;قطاع النقل