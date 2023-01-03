قطع البث عن إذاعة «اي أف أم» وقناة «تونسنا»

أعلن الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي ي بلاغ أصدره، اليوم الثلاثاء، بأن عملية إيقاف خدمة البث لكل من إذاعة « ابتسامة اف ام » (اي اف ام) والقناة التلفزية « تونسنا » تأتي اثر عدم احترام المؤسستين الاعلاميتين المذكورتين لبنود الاتفاقيتين المبرمتين مع الديوان وخاصة فيما يتعلق بخلاص معاليم البث.

وأضاف الديوان أنه تم يوم امس الاثنين 2 جانفي 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا ايقاف خدمة البث الاذاعي لبرامج اذاعة « ابتسامة اف ام » وخدمة البث التلفزي لقناة « تونسنا ».

وأشار البلاغ إلى أنه تم إمضاء اتفاق جديد لجدولة الديون المتخلدة بذمة كل من المؤسستين الاعلاميتين ولم تلتزما ببنوده رغم التنبيه عليهما في عديد المناسبات، مضيفا أن الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي تولى إعلام كل من اذاعة « ابتسامة اف ام » وقناة « تونسنا » بتاريخ ايقاف خدمة البث دون تسجيل تجاوب يذكر .

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