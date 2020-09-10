قفصة: إحباط مخطط لتركيز إمارة إرهابية

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بقفصة يوم 08 سبتمبر 2020، بمنطقة بئر السعد من معتمدية القطار من الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابية وإلقاء القبض على 03 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام خمس بإحدى المساجد بالجهة قصد إستقطاب الفئات الشبابية.

وأذنت النيابة العمومية بإستشارتها بإحالتهم على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصر والإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في الغرض موضوعها « الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي ».

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