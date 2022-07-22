قفصة: احتراق شاحنة ثقيلة والعثور على السائق جثة متفحمة

فارق اليوم الجمعة، سائق شاحنة ثقيلة الحياة بعد تفحم جثته داخل الشاحنة جراء اصطدامها بشجرة على حافة الطريق واندلاع النار بها على مستوى الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين مدينتي زانوش والسند من ولاية قفصة.

ورجّح المدير الجهوي للحماية المدنية بقفصة العميد رؤوف المرواني أن يكون الحادث ناجما عن سكتة قلبية أصيب بها الفقيد.

وقد أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بعد معاينة الجثة بفتح تحقيق في أسباب الوفاة الحقيقية .

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