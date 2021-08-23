قفصة: حجز مسدّس ناري بحوزه تونسي مُقيم بالخارج

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه على إثر قيام الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمتلوي يوم 22 أوت 2021 بدوريّة لصالح الأمن العام، تمّ إيقاف سيّارة وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ العثور على مسدّس ناري.

وبالتحرّي مع سائقها أفاد أن السّلاح المذكور على ملكه وقد قام بجلبه من إحدى الدّول الأوروبيّة (بحكم إقامته بها).

وأذنت النيابة العموميّة بقفصة بمراجعتها بالإحتفاظ به من أجل « حمل سلاح ناري بدون رخصة ».

كلمات البحث :الخارج;تونسي;قفصة;مسدس