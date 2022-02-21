قفصة: حجز ملابس مهربة بقيمة تتجاوز الـ300 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقفصة على إثر عمل استعلامي من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الملابس الجاهزة المهربة قدرت بـ12760 قطعة.

وكشفت الديوانة التونسية بأنه تمّ رصد رتل من السيارات المحمّلة بكمية من البضائع المهربة وبتعقّبها وتعزيز الدورية من قبل فرقتي الحرس الديواني بسيدي عيش وأم الأقصاب تمّ العثور على كمية الملابس المذكورة مخفية داخل حظيرة محاذية لأحد المحلات بمنطقة أولاد منصر بجهة قفصة .

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ304 ألف دينار.

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