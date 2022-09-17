قفصة: حجز 60 طنا من مادة البطاطا بمخزن غير مصرح به

تمكن فريق المراقبة المشترك بولاية قفصة (تجارة وفلاحة وأمن)، يوم الجمعة 16 سبتمبر2022، من حجز 60 طنا من مادة البطاطا بمخزن غير مصرح به بمنطقة سكنية بحي السرور.

وتبعا لذلك تم تحرير محضر بحث ضد المخالف لمسكه منتوجات من أجل المضاربة والاحتكار على معنى المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المنقح للقانون عدد86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية و الصيد البحري مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال بقية الإجراءات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

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