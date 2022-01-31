قفصة: حقن طفلة بمادة مجهولة

تعرضت طفلة تقطن بمنطقة لالة من معتمدية القصر بولاية قفصة يوم أمس الأحد، تبلغ من العمر تسع سنوات إلى الحقن بمادة مجهولة من قبل امرأة.

ووفقا لرواية أم الطفلة في تصريح لإذاعة موازاييك أف أم، فإن امرأة ترتدي حجابا وكمامة عمدت إلى إيقاف ابنتها التي تدرس في السنة الرابعة ابتدائي عندما كانت في طريق العودة من أحد المتاجر القريبة للمنزل وقامت بحقنها عنوة ثم غادرت المكان على من سيارة تاكسي.

وأكدت والدة الطفلة أنه تم أخذ عينات منها لتحليلها بأحد المخابر بولاية سوسة لمعرفة حقيقة الحقنة مع إخضاع المتضررة إلى الفحص الطبي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة .

وقد تعهدت فرقة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بالقصر بفتح بحث في الحادثة.

وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد دعت في بلاغ لها يوم السبت 29 جانفي 2022، الأولياء إلى ضرورة الانتباه لأيّ عملية استدراج لأبنائهم التلاميذ عن طريق مدهم قطع حلويات ومحاولة حقنهم بتعلة إجراء تلاقيح كورونا.

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