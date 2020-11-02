قفصة: رجّة أرضية في المظيلة

أعلن المعهد للرصد الجوي في بلاغ له اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، عن تسجيل رجّة أرضية بلغت قوتها 3.32 درجة على سلم ريشتر، على الساعة 10 و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، يقع مركزها شرق المظيلة من ولاية قفصة.

وأوضح المعهد بأن محطات رصد الزلازل التابعة له، رصدت هذه الرجّة التي حدد مركزها وفق التحاليل الأولية عند 34.30 درجة خط عرض و8.82 درجة خط طول وذلك عند 6.7 كلم شرق المظيلة من ولاية قفصة.

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