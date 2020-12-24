قلب تونس: إيقاف نبيل القروي ليس إدانة ولنا ثقة في القضاء

أكّد المكتب السياسي لحزب قلب تونس في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الخميس، أنّ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس ليس إدانة بل إجراء تحفظّي عادي وإيقاف مؤقت يتمتّع فيه المعني بالأمر بقرينة البراءة.

وعبّر الحزب عن ثقته الكاملة في عدالة القضاء، مدينا بشدّة الحملات الإعلاميّة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف محاولة توجيه مسار العدالة والتأثير عليه.

هذا ودعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس الكتلة البرلمانيّة للحزب وكافّة هياكله ومناضليه إلى التزام الهدوء والرصانة ومواصلة رسالتهم والاضطلاع بالمسؤوليّة الموكلة إليهم من قبل ناخبيهم والعمل على انجاز برنامج الحزب والالتزام بتعهداته للشعب التونسي وبمؤسسات الدولة والنظام الجمهوري وبالدستور.

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