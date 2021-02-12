قلب تونس: المشيشي يتحوز بكلّ الاثباتات لنظافة وزراءه المقترحين

أعلن المكتب السياسي لحزب قلب تونس في بلاغ له اليوم الجمعة، دعمه الكامل للاستقرار الحكومي ومساندته التامة لهشام المشيشي الذي اعتبر أنه يتحوز بكلّ الاثباتات لنظافة وزراءه المقترحين وثقته في أن يدعم رئيس الحكومة إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس اليوم وأن يتوصّل إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستوريّة القائمة.

ومن جهة أخرى، تمّ تناول متابعة أنشطة هياكل الحزب وتنفيذ برامجه وبتوصية من رئيس الحزب تقرّر بالإجماع تعيين عياض اللومي رئيسا للمكتب السياسي.

ودعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس الجميع إلى التعقّل والرصانة وتغليب منطق الحوار بوصفه الأسلوب الأفضل والأنجع لفضّ كلّ النزاعات.

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