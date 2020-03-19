قلب تونس يدعو إلى تفعيل الحجر الصّحي العامّ على كامل البلاد

دعا المكتب السياسي لحزب قلب تونس في بيان أصدره مساء الأربعاء، إلى تفعيل الحجر الصّحي العامّ على كامل البلاد في أقرب الآجال والتأكد من الجاهزيّة التامة لمجابهة هذا الوضع في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا.

كما طالب الحزب بوضع نقاط فحص طبي متفرّقة ضد وباء كورونا، و تفعيل دور المجتمع المدني في التصدّي للوباء ومساندة الشرائح المجتمعية الضعيفة.

كما حث الحزب على مصارحة الرأي العام حول المخزون الإستراتيجي اللازم لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي من مواد غذائية وأدوية وبنزين وماء وكهرباء وفق مقاربة مهنية دقيقة، مع مساندة المؤسسات والعمال المتضررين من هذه الإجراءات كتسريع تدابير البطالة التقنية وتعميم الانتفاع بها وتأجيل خلاص الديون الجبائيّة والاجتماعية والبنكية.

ودعا قلب تونس إلى ما يلي:

– مراجعة ميزانيّة الدولة لمجابهة الوباء بناء على تكلفة الإجراءات المزمع وضعها حيّز النفاذ وتعبئة الموارد تباعا.

- إصدار عفو جبائي ومالي واجتماعي شريطة خلاص جزء من الديون المتخلّدة لتعبئة الموارد والقضاء على النظام الموازي.

- الدخول فورا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكل الجهات الدائنة لطلب إعادة جدولة الديون والقروض.

- التفكير في مآل السنة الدراسية والجامعية في حالة إستمرار غلق المدارس والمعاهد والجامعات.

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