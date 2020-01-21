قلب تونس يدعو الفخفاخ لوضع برنامج يضمن الحزام السياسي والبرلماني لحكومته

أعرب حزب قلب تونس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن عدم ارتياحه للطريقة التي اعتمدها رئيس الجمهوريّة في اختيار رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ باعتباره لم يتشاور بشكل مباشر مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات والممثّلة في مجلس نواب الشعب إضافة إلى عدم اعتماده على الأسماء المقترحة للتكليف، وذلك خلافا، وفق ما اعتبره الحزب، للمنهجيّة التي أقرّها بنفسه، وهي أسماء حازت على توافق واسع، وهو ما لا يتناسب مع إرادة الناخبين والنتائج التي أفرزتها الانتخابات.

كما أكد الحزب عدم وجود احترازات مبدئيّة أو شخصيّة من اختيار السيّد إلياس الفخفاخ مكلّفا بتشكيل الحكومة.

ودعا حزب قلب تونس رئيس الحكومة المكلّف إلى الانفتاح على كلّ القوى الحيّة والأحزاب السياسيّة دون إقصاء والتشاور معها في شكل الحكومة ووضع البرنامج الملائم حتّى يضمن الحزام السياسي والبرلماني للتغلّب على التحدّيات وتحقيق الأهداف المرجوّة من أجل أن تخرج بلادنا من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة العميقة.

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