قلب تونس يدعو المشيشي إلى تولي مهامه وتفادي إحداث فراغ في رئاسة الحكومة

دعت الكتلة النيابية لحزب قلب تونس في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عقب اجتماع طارئ عقدته تبعا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية و تفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة.
كما طالبت الكتلة مجلس نواب الشعب بالانعقاد فورا، داعية الجيش والأمن الوطنيين إلى الالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب و أمنه.
واعتبر قلب تونس أن القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الثمانون وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي.
وشددت الكتلة على تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته.
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