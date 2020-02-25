قلب تونس يدعو كتله البرلمانية لعدم منح الثقة للحكومة المقترحة

دعا المجلس الوطني لحزب قلب تونس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، الكتلة البرلمانية لعدم منح الثقة للحكومة المقترحة، مطالبا إياها بالقيام بدورها العضوي في المعارضة من أجل أن يكون حزب قلب تونس بديلا للحكم.

كما دعا الحزب إلى مصارحة الشعب التونسي بالوضع الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا تمسكه بأولوية محاربة الفقر في البرنامج الحكومي.

كما سجّل الحزب استياءه مما اعتبرها محاولة المكلّف بتشكيل الحكومة إلغاء الدور الرقابي للمجلس حسب ما جاء في الوثيقة التعاقديّة الممضاة من طرف الائتلاف الحكومي .

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