قلب تونس ينفي اعتراضه على بعض الأسماء في الحكومة

نفى حزب قلب تونس مساء اليوم الخميس، ما تمّ تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص أن يكون لديه « فيتو » على بعض الأسماء في حكومة الحبيب الجملي.

وأكد قلب تونس أنّ المكتب السياسي للحزب بصدد دراسة الأسماء المعلن عنها وأنّه سيحسم موقفه من الحكومة المقترحة بعد اجتماع مجلسه الوطني.

من جهته، أقر القيادي والنائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي خلال نقطة إعلامية مساء اليوم الخميس، أن « حكومة الحبيب الجملي التي أعلن عنها اليوم فيها كفاءات حقيقية ».

كلمات البحث :أسماء;حكومة;قلب تونس