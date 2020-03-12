قلب تونس يُجمّد عضوية رضا شرف الدين وحاتم المليكي

قرر المكتب السياسي لحزب قلب تونس خلال اجتماعه يوم أمس الأربعاء، تجميد عضوية رضا شرف الدين من خطة نائب رئيس حزب قلب تونس وعضوية المكتب السياسي وتجميد حاتم المليكي من عضوية المكتب السياسي للحزب، وذلك لتكرر تغيبهما عن إجتماعات المكتب السياسي والمجلس الوطني وإجتماعات الكتلة البرلمانية.

كما قرر الحزب إحالة هذا الملف على أنظار المجلس الوطني والأيام البرلمانية لحزب قلب تونس يومي 14 و15 مارس 2020.

وعبر المكتب السياسي عن إستغرابه وأسفه للاستقالة العلنية التي قدمها عدد من نواب الحزب إلى رئاسة مجلس النواب، معتبرا أن السياحة الحزبية منافية لميثاق الحزب وللإلتزامات الأخلاقية للنواب .

وعاين المكتب السياسي تخلي حاتم المليكي عن رئاسة الكتلة النيابية وهو ما يحيل آليا صلاحياته إلى نائبه في رئاسة الكتلة أسامة الخليفي الذي يتولى ترؤس تسيير الكتلة إلى حين إنتخاب رئيس للكتلة أثناء المجلس الوطني و الأيام البرلمانية للحزب.

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