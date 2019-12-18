قلب تونس يُحذّر من استهداف مسار تشكيل الحكومة ومحاولات تعطيله

أكد المكتب السياسي لحزب قلب تونس خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، تمسك الحزب بموقفه المبدئي بضرورة النأي بالحكومة المقبلة عن منطق المحاصصة وتأكيده على ضرورة تشكيلها انطلاقا من شرط الكفاءة والاختصاص وعلى أساس برنامج أولويته اقتصادية واجتماعية.

ودعا قلب تونس للإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطّل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي.

كما حذّر حزب قلب تونس ممّا تقوم به بعض الأطراف من استهداف لمسار تشكيل الحكومة ومحاولاتها لتعطيله وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة ودعوة الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية بها إلى ربح الوقت استجابة لما يحتاجه الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية.

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