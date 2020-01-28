قلب تونس يُحذّر من خطورة ما جاء «بالمذكّرة التعاقديّة من أجل الائتلاف الحكومي»

عبّر حزب قلب تونس في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن انشغاله بشأن صفة وتمثيليّة بعض الدخلاء على مسار تكوين الحكومة من المحيطين بالسيّد إلياس الفخفاخ وعن مدى تأثيرهم لفرض أجندات خفيّة مشبوهة لا تخدم المصلحة الوطنيّة.

ونبّه حزب قلب تونس من خطورة ما جاء « بالمذكّرة التعاقديّة من أجل الائتلاف الحكومي » التي عرضها اليوم إلياس الفخفاخ على الأحزاب التي دعاها إلى المشاورات والتي تعرّضت بالخصوص إلى طلب المصادقة على قانون استثنائيّ يُجيز له تسيير دواليب الدولة بمراسيم دون سابق موافقة من البرلمان ويحذّر من كلّ محاولة تهدف إلى الانقلاب على الدستور وعلى البرلمان بنيّة الإنفراد والإنحراف بالسلطة.

وقرّر المكتب السياسي لحزب قلب تونس تحسّبا لكلّ الاحتمالات، تفعيل اللجنة المكلّفة بالإعداد للانتخابات ودعوتها إلى الانعقاد ودعوة القيادات والقواعد الجهويّة إلى الاستعداد لكلّ طارئ في هذا الشأن.

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