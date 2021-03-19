قلب تونس يُطالب حركة الشعب بتحديد موقفها من تصريحات محمّد عمّار

طالب حزب قلب تونس ونوابه في بيان اليوم الجمعة، حزب حركة الشعب وكلّ واحدة وواحد من نوّابه بالبرلمان بتحديد موقفهم من تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية البرلمانيّة محمد عمّار بخصوص وجود وفاق وتنظيم سري متعدّد الأطراف يستهدف حزب قلب تونس ورئيسه ونوّابه.

واعتبر قلب تونس بأن الموضوع يمسّ الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن العام والمسار الدّيمقراطي وذلك باستخدام القضاء ووسائل الدّولة والتّنصّت وبثّ وترويج الأراجيف والمغالطات وزرع الفتن وتغيير الحقائق وهتك الأعراض.

وطالب الحزب حركة الشعب بإبداء موقفهم كي يتمكّن من حصر المسؤوليّات وكشف الأطراف المشاركة في هذا المخطط لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدّها.

وشدد قلب تونس على أن استخدام مثل هذه الوسائل الاجراميّة لتصفية الخصوم السياسيين يُعدّ فضيحة كبرى غير مسبوقة في تاريخ البلاد ويُشكّل خطرا على الحقوق والحرّيات ويضرب الدّولة في صميمها ويعصف بمقوّمات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

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