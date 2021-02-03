قلب تونس يُقاضي عبير موسي

عبّر حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية في بيان، عن مساندتهما المطلقة وتضامنهما الكامل مع النائب الأول لرئيس مجلس الشعب سميرة الشواشي على إثر الاعتداء اللفظي الذي تعرّضت له أمس في رحاب مجلس نواب الشعب من قِبل النائب عبير موسي.

واستنكر الحزب بشدّة الألفاظ المهينة وأسلوب الثلب والقذف العنيف والمستفز المُستعمل من قبل النائب عبير موسي ضدّ الشواشي خلال ممارسة مهامها بترأسها لجلسة عامّة.

وأعلن الحزب عن اعتزامه اللجوء إلى القضاء كي يقول كلمته في الموضوع أمام التصرفات « المشينة والفاشية » للنائب عبير موسي إزاء سميرة الشواشي.

وعبر الحزب وكتلته النيابية عن رفضهما القطعي لترذيل النشاط البرلماني والحياة السياسيّة عامّة من قبل عبير موسي واستخدامها لهذا الأسلوب « الرديء » كمنهج للعمل السياسي في تضارب لا أخلاقي مع أبسط قواعد الحياة الديمقراطية، وفق نص البيان.

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